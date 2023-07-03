Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, ворог вважав захоплення Бахмута майже перемогою у війні проти України.

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"Росіяни зробили з Бахмута політичну піар-кампанію. Захоплення міста стало ледь не перемогою у війні, хоча вони планували використовувати його лише як плацдарм", – зазначив Гетьман.

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Бахмут став пасткою для росіян

Як відомо, цей районний центр не має суттєвого воєнного значення. Але після його захоплення окупанти планували розвинути рух на південь у бік Вугледара і на північ у бік Слов'янська, щоб оточити наші війська.

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Але вийшло навпаки. Загарбники самі близькі до того, щоб опинитись в оточенні, бо українські війська тиснуть їх по флангах і обстрілюють з панівних висот. Водночас ворог наразі не збирається приймати свою поразку, тож перекидає свої сили з інших напрямків до Бахмута.

"Це і є причина, з якої Владімір Путін планує стягнути туди велику кількість військ, щоб тільки не дати нам це місто повернути під свій контроль", – наголосив Гетьман.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан повідомив, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються в три боки: на північ у бік Красної Гори, на південь у бік Кліщіївки та в бік Горлівки. ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу в районі Бахмута.

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