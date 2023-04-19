Бахмут стоит, – Сырский рассказал о ситуации в эпицентре боевых действий

В Бахмуте самая сложная ситуация. Россияне бросают на Бахмутское направление больше всего усилий и продолжают идти в наступление.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления.

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Что происходит в Бахмуте

Сырский подчеркнул, что Россия концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако, по словам командующего, силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери.

Прошлой ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA,

– сообщил он.

Что сейчас происходит в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анны Маляр сообщила, что ВСУ уже проводят штурмовые и контрнаступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях.

Однако не все так просто. Ведь лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон подчеркнул, что оккупанты не сдаются. Они стреляют круглосуточно, используя все возможное оружие и уничтожая город до руин.

18 апреля разведка Великобритании сообщила, что Россия опрокидывает дополнительные подразделения на Бахмутское направление.

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