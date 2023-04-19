Бахмут стоит, – Сырский рассказал о ситуации в эпицентре боевых действий

19 апреля 2023, 17:16
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Александр Сырский

В Бахмуте самая сложная ситуация. Россияне бросают на Бахмутское направление больше всего усилий и продолжают идти в наступление.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления.

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Что происходит в Бахмуте

Сырский подчеркнул, что Россия концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако, по словам командующего, силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери.

Прошлой ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA,
– сообщил он.

Что сейчас происходит в Бахмуте

Сбор для защитников Бахмута: Фонд 24 Канала открыл сбор для защитников 28 бригады, воюющих на Бахмутском направлении. Бойцы нуждаются в авто и монокуляре ночного видения PVS 14 Gen 3. Необходимо собрать 380 тысяч гривен, так что присоединяйтесь!
Автор: Анастасія Кушпіт