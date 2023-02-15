Мы сделали из Бахмута крепость: почему у россиян очень мало шансов захватить город

Российские захватчики уже более полугода не могут захватить Бахмут из-за серьезного сопротивления украинских военных. Силы обороны сделали из города настоящую крепость.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он отметил, что оккупанты терпят значительные потери под Бахмутом. По разным оценкам, ежедневно на этом небольшом клочке погибает от 50 – до 100 россиян.

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Украина сделала из города крепость

Как отметил Гетьман, россияне уже 7 месяцев пытаются захватить город. Им сложно сделать это в лоб. Сам же Бахмут превратили в настоящую крепость.

Им очень тяжело там продвинуться. Если там и начнутся уличные бои, то у них будет мало шансов. Одно – атаковать в поле, используя тяжелую технику. В городе так не выйдет. Потому что техника будет как зверь в капкане. Ее легко будет обезвредить. Там должны действовать специально обученные штурмовые группы, которые у нас есть,

– заметил Гетман.

Какая ситуация в Бахмуте – рассказал Гетьман: смотрите видео

Захватчики также пытаются выйти в сторону Часив Яра, чтобы перерезать дорогу, ведущую на Константиновку. Так они пытаются окружить Бахмут и отрезать возможность снабжения боекомплектом, медикаментами, пищей, водой и т.д.

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