Шаг отчаяния: боец ВСУ сказал, к чему стали прибегать оккупанты в Бахмуте
На Бахмутском направлении ведутся ожесточенные уличные бои. Враг пытается взять под свой контроль железнодорожную станцию.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, оккупанты подтягивают в город устаревшую технику, не предназначенную для местности.
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Чего стремится врагу в Бахмуте
Петр Волощенко подчеркнул, что самый горячий участок в Бахмуте – это центр города.
Они пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале, где уже положили немало своих сил, и по всей линии железной дороги, но также не оставляют попыток взять район Квадратов,
– сообщил он.
Украинский защитник поделился, что этот район остается под контролем ВСУ.
"Это не позволяет им добиться успеха и выйти на улицу Юбилейную, на перекресток Чайковского и Юбилейной, чтобы этим перерезать поставки", – убежден он.
По его мнению, оккупантам не стоит рассчитывать на достижение этой цели.
У оккупантов паника
Петр Волощенко объяснил, что россияне начали затягивать в город тяжелую технику.
Я не знаю, это шаг отчаяния, или это у них приказ красных командиров любой ценой взять то, что осталось от города,
– подчеркнул он.
По его словам, в арсенале вражеской техники уже был замечен танк Т-90М "Прорыв", который не предназначен для боев в городе. Впрочем, россияне, похоже, этого не понимают.
"Мы видели даже знаменитые Т-55, которые они подтягивали к реке Бахмутки. Может, уже и до ИС-2 дойдет", – отметил военнослужащий.
Он подчеркнул, что тяжелые бои за город все еще продолжаются, поэтому радоваться рано.
Бои за Бахмут: главное
- По состоянию на утро 16 апреля Генштабы ВСУ сообщили, что Вооруженные Силы Украины отразили более 60 атак противника на Востоке Украины. Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка.
- Недавно в сети опубликовали печальные кадры из Бахмута. Город сейчас практически полностью разрушен из-за тактики "выжженной земли", к которой прибегают оккупанты.
- Стало известно, что воюющие против ВСУ россияне все чаще сдаются в плен. Они капитулируют буквально после первого огневого поражения украинских защитников по местам дислокации.