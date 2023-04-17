Шаг отчаяния: боец ВСУ сказал, к чему стали прибегать оккупанты в Бахмуте

На Бахмутском направлении ведутся ожесточенные уличные бои. Враг пытается взять под свой контроль железнодорожную станцию.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, оккупанты подтягивают в город устаревшую технику, не предназначенную для местности.

Смотрите также Политические, военные и бандитские интересы: почему россияне так агрессивно пытаются взять Бахмут

Чего стремится врагу в Бахмуте

Петр Волощенко подчеркнул, что самый горячий участок в Бахмуте – это центр города.

Они пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале, где уже положили немало своих сил, и по всей линии железной дороги, но также не оставляют попыток взять район Квадратов,

– сообщил он.

Украинский защитник поделился, что этот район остается под контролем ВСУ.

"Это не позволяет им добиться успеха и выйти на улицу Юбилейную, на перекресток Чайковского и Юбилейной, чтобы этим перерезать поставки", – убежден он.

По его мнению, оккупантам не стоит рассчитывать на достижение этой цели.

У оккупантов паника

Петр Волощенко объяснил, что россияне начали затягивать в город тяжелую технику.

Я не знаю, это шаг отчаяния, или это у них приказ красных командиров любой ценой взять то, что осталось от города,

– подчеркнул он.

По его словам, в арсенале вражеской техники уже был замечен танк Т-90М "Прорыв", который не предназначен для боев в городе. Впрочем, россияне, похоже, этого не понимают.

"Мы видели даже знаменитые Т-55, которые они подтягивали к реке Бахмутки. Может, уже и до ИС-2 дойдет", – отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что тяжелые бои за город все еще продолжаются, поэтому радоваться рано.

Бои за Бахмут: главное