Главная задача – быть готовыми: перемещаются ли войска в Беларуси к границам с Украиной

Ситуация на украинско-белорусской границе находится под контролем сил обороны. Внимание Украины приковано к действиям, которые происходят в глубине территории Беларуси.

Там проходят военные учения. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 канал.

К теме Дорогих гостей ждут, – Арестович прокомментировал возможное нападение из Беларуси

Что происходит в Беларуси

По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

Мы не отмечаем какого-либо перемещения техники или военнослужащих по ту сторону границы. Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной и там об этом говорили, объясняя якобы "угрозой" с нашей стороны.

– отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что те подразделения, которые бросили в Беларуси на усиление границы, так там и остаются. Ни их количество, ни характер действий не изменяются.

"Но внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и России. Недавно Республика Беларусь осуществляла внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и собственно так называемое их развертывание войск Союзного государства", – рассказал Демченко.

В последнее время Беларусь и Россия нагнетают ситуацию. По словам спикера ГПСУ, так они пытаются продемонстрировать, что к чему-то готовятся. Это оккупантам нужно для того, чтобы сдерживать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы их не переместили на более важные, где ведутся бои.

"Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска, будь то России, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", – объяснил Демченко.

Он отметил, что Беларусь, по сути, уже является участницей этой войны, ведь именно она предоставляет россиянам свою территорию и воздушное пространство для агрессии против Украины.

"Наша главная задача – быть готовыми. Мы понимаем все угрозы. На данный момент ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение, нет", – подытожил представитель ГПСУ.

Угроза наступления из Беларуси: последние новости