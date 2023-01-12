Россияне наращивают авиационную группировку в Беларуси, – Генштаб

Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение в период с 16 января по 1 февраля совместного с Россией летно-тактического учения. Якобы из-за этого оккупанты наращивают там авиационную группировку.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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Россияне наращивают авиационную группировку в Беларуси

Громов рассказал, что на прошлой неделе на аэродроме в Мачулищи перебазировали не менее 10 вертолетов типа Ми-8, Ми-24. Также ожидается перебазирование на белорусские аэродромы российских самолетов оперативно-тактической авиации.

Не исключаются полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь самолетов дальней авиации страны-агрессора,

– заметил бригадный генерал.

Он подчеркнул, что из-за этого растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов и применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

Кратко о ситуации в Беларуси