"Козинку уже взяли": ГУР опубликовало паническое сообщение россиян
Источник:ГУР
На Белгородщине растет паника. Особенно неспокойно в Грайворонском районе, где продолжаются бои.
ГУР МО перехватила разговор гражданских Грайворонского района Белгородской области, которые обсуждают боевые действия на территории России.
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Россияне на Белгородщине паникуют
На аудиозаписи слышно мужчину, который в панике рассказывает о событиях у Грайворона.
Х*хлы, говорят, уже в Грайвороне. Проводятся мероприятия. Соседка говорит, они уезжают оттуда. Все уезжают,
– сказал русский.
Он также жалуется, что со стороны Гайворона в сторону их населенного пункта едет колонна машин.
Говорят, они уже по улице Мира едут. Х*хлы,
– уточнил он.
Он также в панике рассказал, что российские добровольцы, которых он называет х*хлами, уже взяли Козинку и близлежащие села, в частности Глотова.
Кроме этого, он рассказывает, что в их доме поселился человек, который приехал из Грайворону. Он лично подтвердил ему, что бойцы с путинским режимом уже в Грайвороне.
Поэтому еще одна его соседка решила вообще уехать на ночь из города куда-то дальше, на всякий случай.
Напомним, 14 марта ГУР МО тоже опубликовало перехват, в котором жена или подруга оккупанта обсуждает в телефонном разговоре ситуацию с эвакуацией гражданского населения отдельных регионов Белгородской области. Она заявила, что "люди на панике сваливают".
Бойцы объявили гуманитарный коридор в Курской и Белгородской областях
Напомним, что бойцы Легиона "Свобода России" объявили, что в ночь с 15 на 16 марта будет обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий.
Они призвали людей эвакуироваться, потому что путинские войска прикрываются гражданскими, используя их в качестве "живого щита".