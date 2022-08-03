Оккупанты перекидывают ДРГ из Беларуси, в стране провели тренировки по связи генштаба

В Беларуси провели тренировки по связи генерального штаба. Россия использует территорию страны для того, чтобы перекинуть из Беларуси своих диверсантов.

Несмотря на все попытки врага применять ДРГ, украинские военные успешно их уничтожают. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 августа.

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Беларусь продолжает сотрудничать с россией

Проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины,

– говорится в сообщении.

Между тем, на Северском направлении враг обстреливал позиции ВСУ по ствольной артиллерии и проводил воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Самая сложная ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении захватчики обстреливали из артиллерии районы Кодемы, Семигорья, Майского, Выемки, Берестового, Бахмутского и Опросного. Враг нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Оккупанты наступали в районе западной окраины Берестового, но не имели успеха. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются. На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощный удар и заставили кафиров отойти.

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