Россияне утверждают, что якобы полностью захватили город Часов Яр в Донецкой области. Об этом даже говорил Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко. Однако это не соответствует действительности.

В то же время в ОСУВ "Хортица" заявляют, что в Часовом Яру продолжаются бои, и украинские силы контролируют часть города, другую – россияне. Линия разграничения в Часовом Яру более-менее неизменна уже на протяжении нескольких месяцев. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, в чем заключается важность с военной точки зрения местности вокруг Часового Яра.

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В чем ценность Часового Яра и его окрестностей для военных?

Лакийчук предположил, что Путин и Лукашенко даже не знают, где расположен этот город.

Часов Яр – это маленький западный пригород оккупированного врагом Бахмута. Вряд ли они об этом городке когда-то слышали до того, как там были остановлены российские войска,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Город, по его словам, до сих пор не захвачен врагом, хотя там уже много месяцев продолжается оборонительная операция. Враг продвигается очень медленно. Он занял 30 – 40% территории города, вся остальная остается под контролем наших защитников.

Обратите внимание! Россияне распространили видео, на котором оккупанты устанавливают флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2 в Часовом Яру. Аналитики DeepState заявили, что враг в течение последних дней сумел "немного продвинуться с северо-востока и востока к микрорайону Шевченко и все". Поэтому все, что остается россиянам, "банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время".

Однако дело, по его мнению, не в небольшом городке Часов Яр. Там и раньше было немного жителей, а сейчас на руинах города вообще никого не осталось.

Даже если россияне его захватят – что дальше? Оперативная важность города заключается в самом названии – Часов Яр – овраги, высоты, которые протянулись с севера на юг в этом районе. Это основной рубеж нашей обороны,

– объяснил Павел Лакийчук.

Эти высоты, по его словам, дают украинским силам дополнительные возможности удерживать рубежи. Поэтому, если даже россияне займут 90 или 100% города, яр они не преодолеют.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" отметил, что оборона по Часовярским высотам держится. Более того, это оборона фактически всего Краматорского направления.

Напомним, что Владимир Зеленский назвал "дезинформацией" вбросы россиян о якобы захвате Часового Яра. Президент Украины подчеркнул, что "украинские подразделения защищают наши позиции" и отражают все попытки врага продвинуться, в частности, в Донецкой области.