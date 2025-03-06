Ситуация в Часовом Яру непростая, враг сосредотачивает там очень много войск, – 24 ОМБр

Украинские войска продолжают давать отпор врагу в Часовом Яру. ВСУ удается сдерживать россиян, однако ситуация непростая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Ивана Петричака в эфире телеканала Киев24.

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Что сейчас происходит в Часовом Яру

Иван Петричак отметил, что они уже в течение года держат Часов Яр – небольшой населенный пункт вокруг Бахмута, куда противник сосредотачивает очень много своих войск. Однако благодаря дронам удается очень эффективно сдерживать врага.

Противник ломится, но мы сдерживаем. Мы не можем воевать ресурсами так, как это делает противник, потому что у него нет проблем с мобилизацией. Противник постоянно проводит ротации и пополняет свои потери, а у нас – вопрос сохранения жизни,

– говорит он.

В то же время важную роль играет дистанция. И именно FPV-дроны дают такую возможность.

"На самом деле тактика смешанная: могут быть малые пехотные группы, а порой, при ухудшении погодных условий, эти группы могут подъезжать на большом количестве бронетехники, которая тоже здесь горит", – говорит представитель бригады.

Речь о БМД-4 – условно новейшие российские машины, которые используют десантники, в частности 98-я дивизия.