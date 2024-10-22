Нельзя назвать вклинением в линию обороны, –в 24 ОМБр прокомментировали ситуацию в Часовом Яру

Ситуация в Часовом Яру остается напряженной на протяжении всего октября. Практически ежедневно россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что враг якобы вклинился в линию обороны Часового Яра, впрочем, впоследствии стало известно, что это неправда. Эту информацию опроверг представитель 24 ОМБр Андрей Полухин для "Свободного радио".

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Что известно о ситуации в Часовом Яру

В Часов Яр заходят малые пехотные группы россиян. Оттуда они уже не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля украинских дронов.

Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают... То есть закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны,

– объяснил Полухин.

Поэтому российским войскам, к счастью, пока не удалось перейти и закрепиться дальше микрорайона Канал.

"Оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти Канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", – добавил военнослужащий.

Как отмечал в эфире телемарафона представитель пресс-службы 24 ОМБр Иван Петричак, в целом ситуация на фронте в зоне ответственности 24-й ОМБр – критически сложная. Причиной является то, что оккупанты количественно преобладают украинских бойцов, чем пользуются и пытаются разрушить украинскую линию обороны.

Часов Яр они также обстреливают артиллерией, ракетами, проводят бомбардировки с применением авиации. Но, в бригаде уверяют, оборона города продолжается – ситуация контролируется.