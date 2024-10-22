Раніше повідомлялося, що ворог нібито вклинився у лінію оборони Часового Яру, втім, згодом стало відомо, що це неправда. Цю інформацію спростував речник 24 ОМБр Андрій Полухін для "Вільного радіо".

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Що відомо про ситуацію у Часовому Яру

У Часів Яр заходять малі піхотні групи росіян. Звідти вони вже не виходять, бо стають заблокованими через контроль українських дронів.

Окупанти там перебувають тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають… Тобто закріпленням або вклиненням це не можна назвати, якимсь рухом по лінії оборони,

– пояснив Полухін.

Тож російським військам, на щастя, наразі не вдалося перейти та закріпитися далі мікрорайону Канал.

"Окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти Канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований", – додав військовослужбовець.

Як зазначав в етері телемарафону представник пресслужби 24 ОМБр Іван Петричак, загалом ситуація на фронті в зоні відповідальності 24-ї ОМБр – критично складна. Причиною є те, що окупанти кількісно переважають українських бійців, чим користуються і намагаються зруйнувати українську лінію оборони.

Часів Яр вони також обстрілюють артилерією, ракетами, проводять бомбардування із застосуванням авіації. Але, у бригаді запевняють, оборона міста триває – ситуація контрольована.