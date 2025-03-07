Сбежать удалось не всем: украинские бойцы отбили мощную атаку на Часов Яр

Украинские военные утром 6 марта отбили мощную атаку на Часов Яр, что в Донецкой области. Россияне потеряли 16 единиц техники.

Они пытались прорвать украинскую оборону колонной бронетехники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.

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Россия потеряла более 30 оккупантов

В сторону украинских позиций Россия отправила более 20 единиц техники, в частности, боевые машины десанта.

Встречали их "тепло": пехота, артиллерия и дроновые экипажи сделали все, чтобы путешествие захватчиков стало незабываемым,

– написали военные.

Затем эта российская колонна увязла в "пробке" среди подбитой техники, которая заблокировала врагу переправу через Канал.

Живые оккупанты взялись бежать, но не всем это удалось.

"По меньшей мере 14 единиц техники сгорели или остались на поле боя, другие решили не испытывать судьбу и откатились", – рассказали в бригаде.

В целом российская армия задействовала для атаки около 25 единиц техники. ВСУ уничтожили 11 единиц техники, еще 5 машин – повреждены.

По предварительным данным, потери врага в живой силе составили не менее 33 человек убитыми и ранеными.