Россияне готовы начать обстрел: в ОК "Юг" рассказали, что на это указывает

Российские захватчики в Черном море системно проводят разведку. ВСУ фиксируют и заземляют вражеские летательные аппараты.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что наши военные наблюдают определенную активность врага. В частности, в то время когда враги готовятся к проведению ракетных ударов.

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Что делают россияне в Черном море

Как правило, действительно их (россиян – 24 Канал) интересуют объекты критической инфраструктуры, но они вряд ли были передвинуты за определенный промежуток времени. Большинство внимания таких дронов сконцентрировано на военных объектах, в том числе средствах противовоздушной обороны, которые они (россияне – 24 Канал) пытаются выискать, чтобы в одной из волн атак их заглушить,

– заявила Наталья Гуменюк.

Какие дроны россиян удалось сбить

Украинские военные 20 января сбили 2 разведывательных беспилотника россиян "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Руководитель объединенного координационного пресс-центра пояснила, что российский дрон "Мерлин-ВР" – для россиян не новый, ведь враги используют их определенный перечень.

Но не каждый дрон можно сразу идентифицировать, ведь бывает так, что от вражеского беспилотника ничего не остается.

Как ведет себя российская корабельная группировка в Черном море

Наталья Гуменюк сообщила, что российские корабли находятся в открытом Черном море на боевом дежурстве.

Несколько изменилось количество ракетоносителей в меньшую сторону. То есть, если их накануне было 6, то сейчас (по состоянию на утро 21 января – 24 Канал) их 5. Одна подлодка зашла в пункт базирования, что может свидетельствовать о многом: либо о проблемах, либо о реагировании на шторм, либо о переснаряжении,

– объяснила руководитель пресс-центра.

По состоянию на 21 января:

общий залп врага оценивают в 36 "Калибров", которые наготове;

общая группировка состоит из 11 кораблей. В том числе те, из которых запускают дроны-разведчики.

Наталья Гуменюк объяснила, что в принципе враги готовы к тому, чтобы начать обстрел. Однако и Вооруженные Силы Украины также подготовлены к вражеским атакам.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины в очередной раз призвала людей реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Что этому предшествовало