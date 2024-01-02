Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" могут запустить

Россияне держат в Черном море ракетоносители. Стало известно, что враг провел там ротацию и снизил количество ракет.

Россияне произвели ротацию кораблей в Черном море. Известно, что там теперь базируется подлодка вместо одного из фрегатов.

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Сейчас на чередовании в Черном море находятся 2 надводных и 1 подводные ракетоносители.

Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким, в частности, во время атаки стратегической авиацией,

– говорится в сообщении.

Воздушную тревогу нельзя игнорировать. Нужно спуститься в ближайшее укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

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