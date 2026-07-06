Ситуация кардинально изменилась: ВСУ лишили Россию господства в Черном море, – Плетенчук

Украина смогла лишить Россию господства не только в западной, но и в центральной и части южной акватории Черного моря. В Военно-морских силах отмечают, что российский флот больше не способен осуществить морскую блокаду Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Как Россия утратила доминирование в Черном море?

По словам Плетенчука, еще несколько лет назад российские военные корабли свободно выходили в море, перекрывали отдельные районы, угрожали гражданским судам и даже пытались их задерживать. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Если несколько лет назад они пытались осуществить морскую блокаду Украины, то сейчас таких возможностей у российского флота уже нет,

– подчеркнул Плетенчук.

В ВМС отмечают, что благодаря действиям украинских Сил обороны Россия утратила прежнее превосходство на море, что существенно ограничило возможности ее флота действовать в Черном море и оказывать давление на гражданское судоходство.

В то же время представитель ВМС отметил, что угроза со стороны российских сил полностью не исчезла. По его словам, серьезным вызовом для Украины остается активность российской авиации над акваторией Черного моря, а также применение оккупантами новых типов беспилотных систем.

В Военно-морских силах подчеркивают, что ситуация в Черном море остается напряженной, однако у России уже нет тех возможностей, которые были у нее в начале полномасштабной войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над созданием новой линии морской обороны для защиты Одессы и южных регионов от российских атак. Речь идет об использовании морских платформ для запуска дронов-перехватчиков, которые смогут уничтожать вражеские беспилотники в воздухе. Также глава государства подчеркнул, что Россия уже проиграла борьбу за Черное море, а успешные удары Украины по флоту и военным объектам значительно ослабили возможности оккупантов.