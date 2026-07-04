Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с выпускниками и курсантами Института Военно-морских сил в Одессе.

Смотрите также : Зеленский начал поездку по Одесской области: на чем сосредоточено основное внимание

Какую новую систему обороны Украина построит на море?

"Нам нужно иметь линию обороны на море и запускать оттуда с различных платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас была линия, которая защищала бы в воздухе Одессу, весь регион. Запускать дроны-перехватчики с морских дронов – это новые вызовы", – сказал Зеленский.