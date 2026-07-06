Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Як Росія втратила домінування у Чорному морі?

За словами Плетенчука, ще кілька років тому російські військові кораблі вільно виходили в море, перекривали окремі райони, погрожували цивільним суднам і навіть намагалися їх затримувати. Однак нині ситуація кардинально змінилася.

Якщо кілька років тому вони намагалися реалізувати морську блокаду України, то зараз таких можливостей російський флот уже не має,

– наголосив Плетенчук.

У ВМС зазначають, що завдяки діям українських Сил оборони Росія втратила колишню перевагу на морі, що суттєво обмежило можливості її флоту діяти в Чорному морі та чинити тиск на цивільне судноплавство.

Водночас речник ВМС зауважив, що загроза з боку російських сил повністю не зникла. За його словами, серйозним викликом для України залишається активність російської авіації над акваторією Чорного моря, а також застосування окупантами нових типів безпілотних систем.

У Військово-Морських силах наголошують, що ситуація в Чорному морі залишається напруженою, однак Росія вже не має тих можливостей, які мала на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням нової лінії морської оборони для захисту Одеси та південних регіонів від російських атак. Йдеться про використання морських платформ для запуску дронів-перехоплювачів, які зможуть знищувати ворожі безпілотники у повітрі. Також глава держави наголосив, що Росія вже програла боротьбу за Чорне море, а успішні удари України по флоту та військових об'єктах значно послабили можливості окупантів.