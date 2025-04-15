ВСУ сожгли 3 колонны оккупантов: защитники показали российский штурм в Донецкой области

Украинские защитники продолжают сдерживать врага в Донецкой области. Воины показали уничтожение 3 механизированных колонн вражеской техники под Большой Новоселкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление коммуникаций Генерального штаба ВСУ. На направлении работали Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого и 31-я бригада.

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Что известно о штурме россиян

Сначала россияне попытались прорваться на мотоциклах, однако им помешали украинские FPV-дроны. Оправившись, враг решил "повысить ставки" – привлек 3 механизированные колонны.

Защитники уничтожили 20 единиц техники: 3 танка, а также боевые машины пехоты (БМП) и легкие бронированные многоцелевые тягачи (МТ-ЛБ), которые были "напакованы пехотой" – до 200 оккупантов.

ВСУ показали уничтожение 3 колонн врага: смотрите видео

Стоит отметить оперативную и точную работу наших дронаров и собратьев из 31-й бригады. К вечеру вся вражеская техника ярко пылала, а остатки пехоты прятались от наших дронов в полях и посадках,

– отметили воины.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 апреля, на фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. На Краматорском направлении – 4 захватнические атаки вблизи Часового Яра, Андреевки и в направлении Майского, на Торецком направлении – 11 нападений неподалеку Озаряновки и Торецка, на Покровском направлении – 28 наступательных действий.