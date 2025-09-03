Давление только расти по меньшей мере 1 – 2 месяца. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что в это время враг будет подтягивать новые резервы.

Какие 2 задачи имеет враг на Донбассе?

Россия хотела расширить сухопутный коридор, но сделать это пока не сможет. Как только Украина получит достаточно авиации, то сразу его "перережет". Сейчас попытки россиян продолжаются.

"Уязвимость сухопутного коридора очень заметна. Именно поэтому россияне будут продолжать давление на Запорожском направлении, на линии Запорожье – Покровск. Им нужно расширить коридор на 120 километров, чтобы построить определенную систему обороны", – отметил Роман Свитан.

В последнее время на Донбассе углубилась проблема с водой. Питьевой воды вообще нет, а трубы, которые установили россияне, обеспечивают лишь 5% от всех проблем. Враг ведет настоящий геноцид, чтобы заставить людей уехать с этих территорий.

Обратите внимание! Россия своими обстрелами и подрывом Каховской ГЭС разрушила гидросистему Украины. Как следствие, главные водохранилища обмелели. Враг пытается решить проблему, но это приводит только к ухудшению ситуации.

Для того, чтобы решить проблему с водой, России надо захватить Славянск. Именно оттуда, а затем через Торецк, Часов Яр и в Горловку поступала вода в Донецк.

"Поэтому за последние 2 месяца летней кампании россияне будут выполнять 2 задачи. Первое – расширить сухопутный коридор. Это означает, что давление будет не только на Донбассе, но и на Запорожье. А второе – захватить Славянск", – сказал полковник ВСУ в запасе.

Для того, чтобы подойти к городу, нужно заходить с запада. Поэтому враг пытается взять под контроль Покровско – Мирноградскую агломерацию. Далее приблизиться к Доброполью, а затем к Константиновке и Краматорску.

Какая ситуация в Донецкой области сейчас?