Используют постоянную тактику: военный эксперт раскрыл направление нового удара РФ в Донецкой области

Россияне продолжают двигаться к своей цели –полного захвата Донецкой области. Они пытаются достичь ее, двигаясь на фронте в нескольких направлениях.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил в разговоре с 24 Каналом, какая ситуация сейчас вокруг Константиновки. Также он объяснил, с какого направления враг пытается продвинуться в Славянск и Краматорск.

Почему россияне рвутся в Константиновку?

Грабский считает, что давление россиян в сторону Константиновки являются абсолютно логичными. Участок трассы там, который сейчас не контролируется противником, существенно ограничивает его возможности по проведению наступательных действий. Поэтому давление на Константиновку будет наращиваться ежедневно.

Обратите внимание! Для врага важно контролировать трассу, которая объединяет Бахмут, Константиновку, Покровск и дальше идет на Павлоград. В противном случае он не будет иметь возможности атаковать на Краматорском направлении. Также трасса из Константиновки ведет на север – в сторону Краматорска.

"Уже сейчас на юго-восточных окраинах города ведутся отчаянные бои. Противник пытается инфильтроваться и надавить как можно сильнее на украинские позиции для того, чтобы взять под контроль этот населенный пункт", – подчеркнул он.

Собственно интенсивность боев, которые сейчас ведутся вблизи Константиновки, обеспечивает, по словам военного эксперта, высокий уровень потерь противника и то, что он может увязнуть в тяжелых боях в местах плотной городской застройки.

Будут ли россияне захватывать Лиман?

В то же время россияне пытаются продвигаться к Славянску и Краматорску через Лиман и Святогорск.

Противник, по мнению Грабского, использует свою постоянную тактику взятия в клещи на оперативном уровне. Лиман сегодня выглядит как чрезвычайно важный объект интереса противника, потому что все упирается в логистику.

Россияне не пытаются зайти и ввязаться в уличные бои в Лимане. Они хотят обойти город. По Святогорску, то там уже появлялись группы противника, которые были ликвидированы.

Враг стремится прорваться, окружить украинские войска на Лиманском плацдарме и заставить их отойти за реку Северский Донец. Затем взять ее под контроль, накопить силы и средства и пытаться форсировать реку с целью дальнейшего продвижения в сторону Славянска,

– объяснил Сергей Грабский.

Россияне, по мнению военного эксперта, хотят получить Лиман в неповрежденном виде, потому что это город – индустриальный центр. Там есть места, чтобы спрятать и ремонтировать технику, укрыть личный состав, создать запасы боеприпасов, вооружения и планировать дальнейшие операции в сторону как Славянска, так и в сторону Изюма в Харьковской области.

