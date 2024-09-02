Наступление россиян захлебнется, – боец ВСУ о положительных изменениях в ситуации в Донецкой области

Россияне осуществляли активные штурмовые действия на Покровском направлении, в частности пытались зайти в Селидово. Однако это им не удалось. Также активизировалось наступление врага в Угледаре, который противник беспощадно обстреливает.

Тяжелая ситуация сложилась и в Часовом Яру, однако россияне бросили свои силы еще и на Торецк. Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 Каналу, что противник смог приблизиться к Торецку и продолжает его уничтожать. Однако зайти в город россияне не могут уже в течение нескольких недель.

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Враг стал на паузу

Последние две недели из Донецкой области приходили преимущественно панически-негативные новости, ведь на Покровском и других направлениях враг продвигался довольно динамично.

Однако есть надежда, что наступление россиян захлебнется сразу на нескольких направлениях,

– отметил военнослужащий.

Сейчас появляются, по его словам, положительные сигналы. На помощь нашим силам заходят новые подразделения и задачи, которые перед ними стоят, они выполнят.

Однако пока нельзя говорить ни о дефиците личного состава, ни о дефиците БК у врага, ведь россияне не снижают штурмовые и подготовительные свои действия. Продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы, и не наблюдается того, что врагу чего-то не хватает,

– подчеркнул Ивлеев.

В то же время когда россияне на Поровском направлении штурмовали Новогродовку, то они осуществляли атаки не таким большим количеством личного состава, которое они бросают на Селидово. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что у врага есть проблемы с резервами.

Поэтому есть надежда, что сейчас ситуация в Донецкой области немного выровняется. На некоторых направлениях наступление врага точно стало на определенную паузу,

– отметил Евгений Иевлев.

Напомним, что российские войска хоть и продвигаются в сторону Покровска, но еще не подошли вплотную к городу. Однако враг проводит информационную кампанию о том, что Россия якобы уже "захватила" Покровск.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте