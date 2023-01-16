Оккупанты изменили подход к атакам в Донецкой области: боец ВСУ назвал позитив для Украины
Ситуация на фронте в Донецкой области остается сложной. Враг не оставляет попыток захватить Бахмут и Соледар, там продолжаются тяжелые бои.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Александр Афанасьев. По его словам, бои сейчас ведутся в окрестностях Соледара.
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По словам военного ВСУ, неприятный момент заключается в том, что дорога, которой раньше пользовались украинские военные, уже непригодна для проезда. Однако у украинских подразделений есть и другие логистические пути.
"Есть много информации, которую нельзя озвучивать публично. Да, конечно, есть неприятности и определенные просчеты. Но выводы сделаны и бои продолжаются", – сказал Афанасьев.
Россияне возвращаются к "полнокровным" ротам
На Бахмутском и Авдеевском направлении российские войска накапливают силы для новых попыток наступления. Как рассказал офицер 54-й бригады ВСУ, оккупанты изменили подход к формированию штурмовых групп.
"От групп количеством 20 – 30 человек враг переходит к штатным ротно-тактическим группам, то есть "полнокровным" ротам. Россияне понимают, что для того, чтобы дальше прорываться, им нужно большее количество личного состава", – отметил Афанасьев.
По его словам, в таких изменениях действий врага есть положительный момент для Вооруженных сил Украины.
Нам это на руку. Так россиян гораздо проще находить, заранее видеть их пути подхода и направление главного удара. Наша артиллерия их методически уничтожает,
– объяснил военный ВСУ.
Афанасьев добавил, что, имея большое количество раненых, оккупанты уже не могут выполнять боевую задачу, поставленную их командованием.
Александр Афанасьев рассказал о ситуации в Донецкой области: смотрите видео
Пригожин бросает в бой в Донецкой области бывших заключенных
Оккупанты в Донецкой области делают ставку на вагнеровцев. По данным советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, ВСУ ликвидировали уже 77% бывших заключенных, которых владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал в российских тюрьмах.
Как отметил Афанасьев, враг активно вовлекает бывших заключенных в боевые действия.
В штурмовых группах первыми идут профессионалы, а при первом успехе их заменяют такие "второсортные" солдаты. А элиту они берегут. У россиян сложилась определенная каста элитных воинов, действительно умеющих воевать,
– рассказал военный ВСУ.
По его словам, даже несмотря на то, что уже уничтожены более 70% бывших заключенных, не стоит недооценивать оставшиеся 30%. Ведь они стали профессиональными военными, которые уже знают, что такое война и штурм.
"Да и они завтра наберут еще. Ведь набор в ЧВК "Вагнера" продолжается во всех российских колониях", – отметил Афанасьев.
Задача-максимум для оккупантов в Донецкой области
Российские захватчики пытаются установить контроль над основными путями в Донецкой области.
Сейчас для врага задача-максимум – перерезать дорогу возле поселка Благодатное и подняться вверх Донецкой области,
– сказал военный ВСУ.
Далее, по его словам, у российских оккупантов есть несколько вариантов действий:
- идти на Бахмут;
- или идти на Соледар и на Северск.
Афанасьев отметил, что украинское военное командование хорошо знает о планах россиян. ВСУ готовы к тому, чтобы дать отпор врагу.
Ситуация на Донецком направлении: главное
- Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. Украинские военные героически оборонят наши территории.
- В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские военные постепенно продвигают свою линию фронта. В частности, украинские бойцы продолжают постепенно продвигаться на восток к окрестностям города Кременная.
- 15 января ВСУ удерживали свои позиции в Соледаре, несмотря на продолжение штурма ЧВК "Вагнера".