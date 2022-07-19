Оккупанты нанесли авиаудар по промзоне Курахового

Ближе к утру 19 июля российские оккупанты ударили по промзоне Кураховской общины в Донецкой области. Они атаковали город из авиации.

К счастью, погибших или раненых в результате вражеского удара нет. Об этом сообщил мэр Курахового Роман Падун.

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В Кураховской общине ночь была неспокойной

Ночь с 18 по 19 июля прошла не спокойно. Ранним утром враг нанес авиаудар по промзоне на территории Кураховской общины,

– говорится в сообщении.

Информация по разрушениям уточняется. Роман Падун призвал местных жителей осторожничать и эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Будьте осторожны! Не оставляйте укрытия во время обстрелов и избегайте большого скопления людей! Будьте ответственны, не рискуйте своей жизнью и жизнью своих детей, своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы!" – подчеркнул городской голова Курахово.

Кстати россия дальше хочет захватить Донетчину, но продвижения будут очень медленными, – разведка Британии.

Город продолжает жить и работать

Падун рассказывает, что гуманитарные наборы в Кураховской общине продолжают раздавать всем, кто в этом нуждается. Коммунальные компании работают в штатном режиме.

Работы по ликвидации разрушений на территории общины продолжаются.

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