россияне ударили по Краматорску и Бахмуту, а в Торецке ракета прилетела во двор

Оккупанты продолжают разрушать Донецкую область. На этот раз они сильно обстреляли Краматорск и нанесли значительный ущерб в Бахмуте. В Торецке ракета попала в частный двор.

Больше всего разрушений зафиксировано в Краматорске. Оккупанты уничтожили там школу и обстреляли два машиностроительных завода. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 21 июля.

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россия беспощадно обстреливает города Донецкой области

Две школы разрушили сегодня российские оккупанты – в Краматорске и Константиновке. Кроме того, этой ночью была обстреляна Краматорская промышленная часть – предприятия Старо- и Ново- краматорские машиностроительные заводы,

– говорится в сообщении.

Оккупанты в очередной раз обстреляли центр Бухмута. Ракета, которая упала во двор в Торецке, к счастью, не разорвалась.

Кассетным боеприпасом оккупанты обстреляли Ивановку Черкасской общины. Там они повредили частный дом. О пострадавших или погибших не сообщается.

Последствия вражеских обстрелов Донецкой области / Фото Павла Кириленко

Крыленко призывает людей эвакуироваться. Ведь находиться и области становится все опаснее.

Россия целенаправленно разрушает наши города и села. Не подвергайте себя опасности – эвакуируйтесь,

– говорится в сообщении.

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