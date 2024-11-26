Продвижение россиян на Донбассе не означает прорыва украинской обороны, – ISW

Россияне до сих пор пытаются выйти на административные границы Донецкой области. В Институте изучения войны проанализировали, что означает их продвижение там.

Продвижение российских войск на западе Донецкой области может приобрести оперативное значение, только если командование должным образом использует его. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Украинская оборона не разрушена

Аналитики отмечают, что наступательные действия россиян на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта.

Недавние механизированные атаки России с элементами десантно-штурмовых войск (ДШВ) к северо-востоку от Угледара, вероятно, согласуются с механизированными атаками Восточного военного округа (ВВО) у Великой Новоселки. Это подтверждает оценку ISW, что эти подразделения проводят совместные наступательные операции.

Аналитики отмечают, что способность российских войск к дальнейшему продвижению к границам Запорожской и Днепропетровской областей, преимущественно будет зависеть от того, продолжит ли командование российского Восточного и Южного военного округа успешно координировать боевые операции на своих участках фронта.

Кроме того, россиянам еще надо захватить более 8 тысяч километров квадратных территории, чтобы достичь определенной Москвой задачи – захвата всей Донецкой области.

Потенциальное продвижение российских войск на юго-восток Днепропетровской области вряд ли будет стремительным и представлять угрозу для центральных украинских военных объектов.

Аналитики считают, что продвижение России не должно вызывать преждевременной паники.