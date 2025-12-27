В Гуляйполе зашел 425 штурмовой полк "Скала": продолжается зачистка города
- Полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе для зачистки от оккупантов, используя дроны и артиллерию.
- Оккупанты пытаются изменить ход событий, давя на оборону с разных направлений, применяя штурмовые действия и маневры малыми группами.
Полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе и начал зачистку города. По врагу активно работают дроны и артиллерия.
Полк пытается сохранить свой личный состав. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полка в Facebook.
Смотрите также Ситуация может быть критическая: как выглядит карта фронта в Гуляйполе
Как "Скала" освобождает Гуляйполе от оккупантов?
Полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе для зачистки его от оккупантов. Под прикрытием тумана оккупантам ранее удалось проникнуть в город.
По словам представителей полка, оккупантов обнаруживают, блокируют в зданиях и уничтожают. Работают дроны-бомберы, FPV-дроны и артиллерия. Личный состав пытаются уберечь.
С перехватов разговоров оккупантов стало известно, что он потерял уже 2 батальона и уже почти третий. Операция в Гуляйполе продолжается.
Полк "Скала" работает в Гуляйполе: смотрите видео
Российские войска пытаются изменить ход событий и давят на оборону с разных направлений, используя штурмовые действия и маневры малыми группами, объяснил в эфире 24 Канала представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, характер боев свидетельствует о попытке противника расширить зону активных действий и навязать свои условия на Гуляйпольском направлении.
Действительно ли украинские военные сбежали из КСП в Гуляйполе?
Россияне публиковали видео с "захваченного КСП в Гуляйполе", датированное еще 18 декабря. По его факту проводится детальное расследование.
Командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов отметил серьезные организационные проблемы. Он отметил, что на месте было достаточно украинских сил для отражения нападения, а российские военные не имели никакой воздушной поддержки. Их было всего трое.
Ситуация в Гуляйполе остается напряженной, в значительной степени из-за просчетов на уровне командования, считает он.
Журналистка hromadske пообщалась с офицером из КСП 1 батальона 106 бригады. Он рассказал, что утром 17 декабря двое военных, которые дежурили на КСП, заметили на улице людей в форме. Не понимая, ли это свои, они спустились в укрытие, чтобы уточнить информацию. Когда же вернулись, противник уже зашел в здание. Во время первого контакта со штурмовой группой погиб командир роты.
Он говорит, что военные заняли круговую оборону и сжигали документы и ноутбуки. Поскольку ни зачистки, ни эвакуации не произошло, около пяти утра следующего дня бойцы решили выходить самостоятельно. Выход длился 3 дня. Во время движения группу обнаружили вражеские дроны. В результате сбросов погиб начальник штаба.