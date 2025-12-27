В Гуляйполе зашел 425 штурмовой полк "Скала": продолжается зачистка города

Полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе и начал зачистку города. По врагу активно работают дроны и артиллерия.

Полк пытается сохранить свой личный состав. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полка в Facebook.

Как "Скала" освобождает Гуляйполе от оккупантов?

Полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе для зачистки его от оккупантов. Под прикрытием тумана оккупантам ранее удалось проникнуть в город.

По словам представителей полка, оккупантов обнаруживают, блокируют в зданиях и уничтожают. Работают дроны-бомберы, FPV-дроны и артиллерия. Личный состав пытаются уберечь.

С перехватов разговоров оккупантов стало известно, что он потерял уже 2 батальона и уже почти третий. Операция в Гуляйполе продолжается.

Полк "Скала" работает в Гуляйполе: смотрите видео

Российские войска пытаются изменить ход событий и давят на оборону с разных направлений, используя штурмовые действия и маневры малыми группами, объяснил в эфире 24 Канала представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, характер боев свидетельствует о попытке противника расширить зону активных действий и навязать свои условия на Гуляйпольском направлении.

