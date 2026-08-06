Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. По ее словам, "Бандероль" – относительно новое оружие россиян, которое еще называют ракетой-дроном. В последнее время враг использует их для нанесения ударов по Харькову и области.

Что известно об атаках "Бандеролью" по Харьковской области?

Как подчеркнула Черненко, два дня назад враг нанес удар этой ракетой по общежитию в Дергачах. Вчера россияне запустили сразу 4 таких ракеты по Харькову. Они летели парами.

В Новобаварском районе россияне нанесли удар по гражданскому предприятию. К счастью, там не было погибших, хотя враг нанес удар в 10 часов, когда уже начался рабочий день.

В Холодногорском районе россияне нанесли удар по частному сектору. Стало известно об 11 пострадавших. 44-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадало около полутора десятков домов. Два здания сильно повреждены. Одна из ракет попала в дом, из которого люди уже выехали, а взрывная волна обрушилась на соседние дома. У людей были взрывные травмы, ожоги, ушибы,

– рассказала Черненко.

Какова ситуация сейчас в Харьковской области: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что военные аналитики объяснили, почему Россия начала активнее применять "Бандероли". Вероятно, все из-за того, что обычные "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания становятся все менее эффективными.