"Видят, кого атакуют": за последний год россияне изменили тактику ударов по Херсону

Российские оккупанты били по Херсону буквально из всех видов вооружения, которые достают до города. Уже длительное время они применяют подлую тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что российские оккупанты бьют по всему, что движется в прибрежных зонах. Но и несколько дальше от Днепра также фиксируют прилеты.

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Что известно об обстрелах Херсона

Как отметил Никитенко, под удары вражеских дронов попадают любые цели. Оккупантам буквально все равно, кто едет внутри автомобиля. К примеру, недавно они ударили по карете скорой помощи.

Они видят, кого атакуют. Это же дроны. Может бабуля ехать на велосипеде или пожилой мужчина идти. Они все равно атакуют. Херсон – город, где подавляющее количество жителей – пожилые люди. Возможно, это запугивание. Или они делают это от бессилия. За 2,5 года атак по Херсону трудно сказать, что они еще не применяли. Даже самые новые ракеты использовали,

– рассказал Никитенко.

Оккупанты меняют тактику террора гражданского населения. Они все чаще используют беспилотники. С помощью дронов ночью разбрасывают мины-лепестки по дорогам. Люди получают ранения. Такая мина может оторвать ступню.

Также российские террористы начали все чаще наносить повторные удары. Так они хотят, чтобы было как можно больше пострадавших.

Есть тактика ударов по гражданской инфраструктуре. После удара буквально через 5-10 минут, когда прибывают спасатели, происходит новая атака. В последние дни участились удары КАБами. Они сбрасывают их по Херсону уже достаточно давно. Где-то с осени 2023 года. К сожалению, они постоянно совершенствуют тактику террора,

– отметил Никитенко.

Напомним, 16 апреля российские оккупанты ударили по Центральному району Херсона. Сообщали об ударах авиабомбами и атаках из артиллерии. В результате обстрела погиб 56-летний мужчина.