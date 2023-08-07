В то же время, на оккупированной территории Херсонской области оккупанты также пытаются создать препятствия на пути к украинским силам. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
Читайте также Оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях, успеха не имели: карта фронта на 6 августа
Увеличилось присутствие оккупантов
На оккупированной части Херсонской области россияне восстанавливают минные поля, смытые в результате затопления.
"Оккупанты сейчас восстанавливают минные поля по побережью и оборонительные сооружения – окопы, блиндажи, которые были затоплены. Они завозят лес и проводят строительные работы", – подчеркнул депутат.
Кроме того, заметно увеличилось присутствие оккупантов левобережной части Херсонской области. Особенно увеличилось количество россиян от Каховки и вверх по бывшему Каховскому водохранилищу, которое постепенно превращается в пустыню.
Что происходит на оккупированной территории Херсонской области: смотрите видео
Оккупанты увеличивают количество личного состава и техники вдоль побережья Каховского водохранилища. Также появляется больше блокпостов врага и увеличивается количество там военных,
– подчеркнул Сергей Хлань.
В то же время, продолжаются проверки гражданских людей и ограничено их передвижение на оккупированной территории.
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон
- Россияне 3 августа обстреляли город из артиллерии. Враг попал в троллейбус, где мирные люди ехали на работу. В результате обстрела три человека получили ранения.
- Также удары нанесены Свято-Екатерининскому собору, который расположен в центре города. Есть пострадавшие – 39-летняя женщина и 53-летний мужчина, которым была оказана медицинская помощь.
- Кроме того, ранение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма у 74-летнего дедушки. Он находился после обстрелов в тяжелом состоянии.
- Ранее, 1 августа, оккупанты обстреляли больницу в Херсоне. В результате атаки молодой врач, поработавший всего несколько дней, получил смертельные ранения.