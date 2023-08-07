Водночас на окупованій території Херсонської області окупанти також намагаються створити перешкоди на шляху до українських сил. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Збільшилась присутність окупантів

На окупованій частині Херсонщини росіяни поновлюють мінні поля, які були змиті внаслідок затоплення.

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"Окупанти зараз відновлюють мінні поля по узбережжю та оборонні споруди – окопи, бліндажі, які були затоплені. Вони завозять ліс і проводять будівельні роботи", – підкреслив депутат.

Крім того, помітно збільшилась присутність окупантів лівобережній частині Херсонщини. Особливо збільшилась кількість росіян від Каховки та вверх по колишньому Каховському водосховищу, яке поступово перетворюється на пустелю.

Що відбувається на окупованій території Херсонської області: дивіться відео

Окупанти збільшують кількість особового складу та техніки вздовж узбережжя Каховського водосховища. Також з'являється більше блокпостів ворога та збільшується кількість там військових,

– наголосив Сергій Хлань.

Водночас тривають перевірки цивільних людей та обмежене їхнє пересування на окупованій території.

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