Владелец погиб под завалами: в Бериславе российская ракета попала прямо в дом
Источник:Херсонская областная прокуратура
Утром российские войска нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. В результате одного из авиационных ударов полностью разрушен жилой дом – погиб мужчина.
Муж оказался под завалами собственного дома. Спасатели достали мужчину, но из-за сильного разрушения дома он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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Под завалами дома погиб мужчина
Около 07:20 враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал города.
Попали по дому. К сожалению, смертельные ранения получил 42-летний мужчина,
– сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Прокуратура открыла дело
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры и следователи проводят первоочередные следственные действия и документируют последствия вооруженной агрессии России.
В МВД также сообщили, что от взрывов управляемых бомб в Бериславе повреждена пожарная часть. А во время атаки беспилотников взрывное устройство оккупанты сбросили на автомобиль полиции. Авто получило механические повреждения, работники не пострадали.
Кроме того, повреждены постройки сельскохозяйственного объекта, здание предприятия, территория завода. В медучреждение обратился 66-летний местный житель – у него диагностировали контузию.
Какая ситуация в Херсонской области
- За прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии, танков, минометов, РСЗО, авиации и БпЛА населенные пункты Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Враг совершил авиационные удары по Бериславу, Змиевке, Казацкому и Веселому.
- В результате минометного обстрела Казацкого Каховского района ранены 67-летний мужчина и 63-летняя женщина. Днем россияне еще и атаковали населенный пункт из авиации, поврежден ангар и ранен 54-летний мужчина.