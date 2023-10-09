Эрдоган хочет быть главным в регионе: как Турция может вмешаться в боевые действия в Израиле

Реджеп Эрдоган предложил сформировать независимое палестинское государство, чтобы достичь мира на Ближнем Востоке. Президент Турции хочет стать лидером в регионе.

Политолог-международник Максим Яли объяснил 24 Каналу, почему план Эрдогана нельзя назвать реалистичным.

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"Эрдоган уже давно пытается стать лидером мусульманского мира. Вполне ожидаемыми были его попытки стать посредником в очередной волне палестино-израильского конфликта", – отметил Яли.

По его словам, Израиль не согласится на план Эрдогана, потому что тогда придется отказаться от своих территорий. Лидер Турции говорил о палестинском государстве в границах 1967 года, то есть в пределах Западного берега Иордана и Сектора Газа.

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Однако наиболее противоречивой территорией остается Иерусалим, который в плане Эрдогана должен стать столицей палестинского государства. Город имеет одинаково важное религиозное значение как для иудаизма, так и для ислама. Поэтому вопрос о его принадлежности будет оставаться открытым.

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