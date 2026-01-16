Дома с электроотоплением могут отнести к критической инфраструктуре, – Свириденко

Энергосистема Украины находится в сложных обстоятельствах. Все из-за интенсивных российских обстрелов и погодных условий.

Правительство пытается преодолеть последствия этого и подготовило 10 пунктов, по которым будет жить Украина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Что может измениться для домов с электроотоплением?

Свириденко отметила, что Украина переживает самую тяжелую за 20 лет зиму.

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике изменения возможны для жилых домов с электроотоплением.

Так, Правительство прорабатывает возможность отнести их к объектам критической инфраструктуры. Это нужно, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Правительство, энергетики и все службы продолжают работать в режиме 24/7. Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль. Круглосуточно работает Линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения,

– также добавила Свириденко.

