Информация не публичная, – Шмыгаль раскрыл детали закрытого заседания Штаба с военными
11 февраля, 21:54
Информация не публичная, – Шмигаль раскрыл некоторые детали закрытого заседания Штаба с военными

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • На закрытом заседании Штаба обсудили приоритезацию объектов критической инфраструктуры Украины, которые нуждаются в защите.
  • Рассмотрели усиление противовоздушной обороны и координацию с министерствами и энергетиками для защиты энергосистемы.

В среду, 11 февраля, по поручению украинского президента Владимира Зеленского провели заседание Штаба в закрытом режиме. К нему, в частности, привлекли военных.

Детали закрытой встречи рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что обсудили на закрытом заседании Штаба?

Украинский министр по результатам встречи сообщил, что в рамках закрытого заседания определили, а также приоритезировали объекты критической инфраструктуры в Украине, которые нуждаются в защите. В частности, разговор касался столицы.

Большинство информации не публичная. В контексте возможных дальнейших атак России обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов, 
– написал он.

Денис Шмыгаль сообщил о координации с министерствами, городскими властями и энергетиками, отметив, что все стороны получили задание, продолжается работа над защитой энергосистемы и уменьшением повреждений из-за атак.

Какая ситуация в энергосистеме?

  • Напомним, в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложной ситуации в энергетике после вражеских атак. Местные власти обратятся в Кабмин о включении в проект СветлоДом.

  • К слову, в ближайшие недели швейцарские компании будут поставлять в Украину высокопроизводительные генераторы и энергетические модули. Берн одобрил помощь с предельной стоимостью до 32 миллионов швейцарских франков.

  • Еще один транш выделяет Германия, которая является самым щедрым донором Фонда поддержки энергетики, объемом около 4,8 миллиона евро. Также продолжается работа над получением оборудования для когенерации электроэнергии.