Энергоблок Хмельницкой АЭС после ремонта подключили к сети на 2 недели раньше

31 марта 2024, 02:48
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Энергоатом

Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако один из энергоблоков Хмельницкой АЭС удалось подключить к сети на две недели раньше, чем планировалось изначально.

Энергоблок Хмельницкой АЭС удалось подключить к энергосети после восстановительного ремонта. Это сделали на 2 недели раньше, чем планировали.

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Пока работает с ограничениями

В связи с введенными ограничениями этот энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 мегаватт в час. После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно.

Энергоатом делает все для обеспечения электроэнергией потребителей в это сложное для страны время,
– говорится в сообщении.

Украинские энергетики делают все возможное, что украинцы не испытывали дефицита мощностей на фоне возобновления вражеских ударов по энергосистеме нашего государства.

Российские атаки полностью разрушили Змиевскую ТЭС

  • Ночью и утром 22 марта оккупанты ударили по Украине более 150 ракетами и "Шахедами". Враг пытался атаковать критическую инфраструктуру нашего государства, чтобы дестабилизировать энергетическую ситуацию. Так, пока известно, что российские атаки полностью разрушили Змиевскую ТЭС.
  • Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота. Однако в дальнейшей перспективе планируется восстановление станции.
  • По его словам, по состоянию на сейчас не работает ни один энергоблок станции. Председатель наблюдательного совета утверждает, что ситуация сейчас даже хуже той, что была в конце лета 2023 года.

Автор: Вікторія Кульженко