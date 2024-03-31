Энергоблок Хмельницкой АЭС после ремонта подключили к сети на 2 недели раньше

Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако один из энергоблоков Хмельницкой АЭС удалось подключить к сети на две недели раньше, чем планировалось изначально.

Энергоблок Хмельницкой АЭС удалось подключить к энергосети после восстановительного ремонта. Это сделали на 2 недели раньше, чем планировали.

Смотрите также Ночью оккупанты повредили объекты энергетики в Одесской области: тысячи семей были без света

Пока работает с ограничениями

В связи с введенными ограничениями этот энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 мегаватт в час. После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно.

Энергоатом делает все для обеспечения электроэнергией потребителей в это сложное для страны время,

– говорится в сообщении.

Украинские энергетики делают все возможное, что украинцы не испытывали дефицита мощностей на фоне возобновления вражеских ударов по энергосистеме нашего государства.

Российские атаки полностью разрушили Змиевскую ТЭС