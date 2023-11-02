Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский сказал 24 Каналу, что ситуация в США крайне опасна для Украины. Мы очень нуждаемся в вооружении – особенно на фоне наращивания военного сотрудничества России с другими странами "веси зла".

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"Что самое опасное – времени осталось слишком мало. Временный бюджет в США действует до 17 ноября. Фактически через две недели, если не примут новый бюджет, правительственные учреждения в США могут не работать из-за так называемого "шатдауна"", – отметил Желиховский.

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Кризис в США связан прежде всего с более глубокой поляризацией политических кругов. Это касается как противостояния между демократами и республиканцами, так и дебатов внутри самой Республиканской партии.

Требование о "стратегии победы" популистическое

Среди требований о помощи Украине, опубликованных конгрессменом от республиканцев Майком Гарсия, была "стратегия победы". По мнению Желиховского, реальный план действий требует длительного времени для учета всех возможных нюансов и проверки многими комитетами.

Почему они говорят именно сейчас о ней? Я связываю это прежде всего с выборами, которые состоятся в США через год. Поэтому фактически можем говорить, что это скорее популистическое требование, чем какое-либо действенное,

– констатировал эксперт-международник.

По его словам, сложность реализации "стратегии победы" также заключается в высокой динамичности ситуации на поле боя и в геополитике. Если документ таки разработают, он уже может оказаться неактуальным.

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