Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, сейчас речь не идет о том, чтобы уходить из города. Если есть возможность, то лучше удерживать этот населенный пункт.

Какова ситуация в Константиновке?

По словам Маломужа, враг пытается проникнуть в город. Некоторое количество оккупантов уже некоторое время находится в Константиновке. Однако там также находятся и украинские подразделения.

Враг сейчас находится в городе. Поэтому приходится проводить различные операции по зачистке. Врагу важно захватить Константиновку. Тогда он фактически перейдет к наступлению в направлении Дружковки и Краматорска. С севера они также пытаются наступать на Лиман и Славянск,

– сказал Маломуж.

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Добавим, что украинские защитники неоднократно сообщали, что российские оккупанты пытаются проникать в Константиновку небольшими группами. Ситуация там остается сложной. В некоторых районах продолжаются боевые действия.

При этом российский диктатор Путин в начале июля вообще заявил, что россияне захватили Константиновку. При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это неправда. Он предложил Путину встретиться в Константиновке и найти дипломатические решения, как завершить войну. В Кремле на это не согласились.

Недавно украинские военные провели зачистку в Константиновке и отчитались об успешной операции. Там подчеркнули, что город находится под контролем ВСУ.