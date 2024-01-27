Захватчики, вероятнее всего, сожалеют о своем решении зайти в Крохмальное, расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует 24 Канал.

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Оккупанты подавали как супервеликую победу

Фитьо заявил, что окупать сейчас могут жалеть, что они зашли в Крохмальный, поскольку теперь ВСУ находятся в более выгодных позициях, откуда могут наносить удары по вражескому войску.

По словам Фитьо, перед предстоящими выборами в России захватчики пытаются одержать какие-то "победы", заняв хоть какой-то "кусочек" земли, как было с Крахмальным.

Они это подавали как супервеликую победу, хотя они уже, наверное, жалеют, что туда зашли, потому что наши защитники из более выгодных рубежей наносят им очень серьезные потери, мы видим это именно по цифрам потерь в личном составе,

– отметил Фитьо.

Россияне зашли в Крохмальное: что известно