Загарбники, найімовірніше, шкодують про своє рішення зайти в Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує 24 Канал.
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Окупанти подавали як супервелику перемогу
Фітьо заявив, що окупати зараз можуть шкодувати, що вони зайшли до Крохмального, оскільки тепер ЗСУ перебувають у більш вигідних позиціях, звідки можуть завдавати ударів по ворожому війську.
За словами Фітьо, перед майбутніми виборами в Росії загарбники намагаються здобути якісь "перемоги", зайнявши хоч якийсь "шматочок" землі, як було з Крохмальним.
Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з вигідніших рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме за цифрами втрат в особовому складі,
— зазначив Фітьо.
Росіяни зайшли в Крохмальне: що відомо
- У американському Інституті вивчення війни 20 січня розповіли, що росіяни просунулися вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Крім того, їм вдалося захопити село Крохмальне у Харківській області.
- Полковник Володимир Фітьо наголосив, що це тимчасове явище, адже лінія фронту постійно зміщується. Він зауважив, що українські позиції були переміщені на заздалегідь підготовлені, де тримають оборону.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що те, що окупанти зайшли в Крохмальне, не означає якихось фатальних сценаріїв. За його словами, ворог не зможе розвинути оперативно-стратегічний успіх.