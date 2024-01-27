Загарбники, найімовірніше, шкодують про своє рішення зайти в Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує 24 Канал.

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Окупанти подавали як супервелику перемогу

Фітьо заявив, що окупати зараз можуть шкодувати, що вони зайшли до Крохмального, оскільки тепер ЗСУ перебувають у більш вигідних позиціях, звідки можуть завдавати ударів по ворожому війську.

За словами Фітьо, перед майбутніми виборами в Росії загарбники намагаються здобути якісь "перемоги", зайнявши хоч якийсь "шматочок" землі, як було з Крохмальним.

Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з вигідніших рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме за цифрами втрат в особовому складі,

— зазначив Фітьо.

Росіяни зайшли в Крохмальне: що відомо