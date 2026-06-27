Аксенов и Царев проговорились: в чём заключаются реальные проблемы в Крыму

Глава временно оккупированного Крыма, коллаборационист Сергей Аксенов публично признал, что ситуация с топливом и электроэнергией на полуострове остается напряженной. В настоящее время отдыхающие и жители не могут выехать.

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко пояснил "24 Каналу", что железнодорожное сообщение с полуостровом фактически прервано.

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Что известно о ситуации в Крыму?

Надо поблагодарить Аксенова, потому что его никто не спрашивал, а он сам рассказал, что в Крыму начался кризис с медикаментами и продуктами. Его обращение свидетельствует о том, что таких вопросов на самом деле поступает очень много. Ответа на это пока нет, и он прямо об этом говорит. Мне кажется, единственное, чему он научился ещё со времён своего пребывания в Украине, — это лучше не лгать, а сказать "решение есть, но я вам о нём не скажу", чтобы потом не отвечать за конкретные обещания,

– сказал Андрющенко.

Коллаборационист фактически сказал: "мы что-то делаем, куда-то движемся", а куда на самом деле движутся крымчане, видно по спутниковым снимкам — на континентальную часть России.

В то же время эту тему не обошел коллаборационист Олег Царев, который заявил, что ему стало "тревожно и страшно" из-за остановки железнодорожного сообщения, анонсированной Аксеновым. То есть Крым сам отрезал себя от моста на материк, оставив лишь несколько поездов.

По словам Андрющенко, ситуация доходит до абсурда: бензина нет, железной дороги нет — остается разве что ездить на велосипедах. А тем временем в Крым еще и нахлынули отдыхающие, которые не хотят попасть под мобилизацию. Что касается причин остановки железнодорожного сообщения — оккупационные власти просто не могут обеспечить безопасность вокзалов и понимают, что нагрузка только усугубит кризис.

Что ждет Крым в случае полной остановки транспорта?

Раньше поезда ходили в Джанкой и Симферополь, но после того, как Силы спецопераций обезвредили железнодорожные мосты, маршрут сократили — теперь всё должно было идти только через Керчь.

Но добраться даже туда стало проблемой из-за дефицита топлива. Оккупационные власти понимают, что смогут обеспечить перевозки разве что пока есть запасы, а дальше — даже общественный и муниципальный транспорт не выдержит нагрузки.

Даже если кому-то нужно добраться из Ялты в Ростов или Таганрог — это 850–900 километров. Без транспорта это невозможно. Разве что на матрасах через Азовское море или пешком. Поэтому мы увидим в Крыму ужасную ситуацию: часть отдыхающих застрянет там, потому что сам Аксенов и все российские власти убеждают, что всё в порядке — а оказывается, что совсем нет,

– подчеркнул Андрющенко.

Также эксперт отметил, что лично он не хотел бы оказаться в безвыходной ситуации – без самолетов, поездов и автомобилей. По его мнению, единственным способом выезда из Крыма в ближайшее время станет автостоп на грузовиках, что превращается в настоящее "адреналиновое приключение" — ведь грузовик в любой момент может попасть под украинский дрон или пулю.

Что ждет Крым в случае полной остановки транспорта: смотрите в видео