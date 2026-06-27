Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що залізничне сполучення з півостровом фактично обрізане.

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Що відомо про ситуацію в Криму?

Маємо подякувати Аксьонову, бо його ніхто не питав, а він сам розповів, що в Криму почалася криза з медикаментами та продуктами. Його звернення свідчить про те, що таких питань насправді надходить дуже багато. Відповіді на це наразі немає, і він прямо про це каже. Мені здається, єдине, чого він навчився ще зі своїх часів в Україні, – це краще не брехати, а сказати "рішення є, але я вам про нього не скажу", щоб потім не відповідати за конкретні обіцянки,

– сказав Андрющенко.

Колаборант фактично сказав: "ми щось робимо, кудись рухаємося", а куди насправді рухаються кримчани, видно по супутникових знімках – на континентальну частину Росії.

Водночас тему не оминув колаборант Олег Царьов, який заявив, що йому стало "тривожно і страшно" через зупинку залізничного сполучення, анонсовану Аксьоновим. Тобто Крим сам відрізав себе від мосту на материк, залишивши лише кілька потягів.

За словами Андрющенка, ситуація доходить до абсурду: бензин немає, залізниці немає – лишається хіба виїжджати на велосипедах. А тим часом до Криму ще й понаїхали відпочивальники, які не хочуть потрапити під мобілізацію. Щодо причин зупинки залізничного сполучення – окупаційна влада просто не може забезпечити безпеку вокзалів і розуміє, що навантаження лише посилить кризу.

Що чекає на Крим у разі повної зупинки транспорту?

Раніше потяги йшли до Джанкоя та Сімферополя, але після того, як Сили спецоперацій знешкодили залізничні мости, маршрут обрізали – тепер усе мало йти лише через Керч.

Та дістатися навіть туди стало проблемою через дефіцит палива. Окупаційна влада розуміє, що зможе забезпечити перевезення хіба поки є запаси, а далі – навіть громадський і муніципальний транспорт не витримає навантаження.

Навіть якщо комусь треба дістатися з Ялти до Ростова чи Таганрога – це 850 – 900 кілометрів. Без транспорту це неможливо. Хіба на матрацах через Азовське море або пішки. Тож ми побачимо в Криму жахливу ситуацію: частина відпочивальників застрягне там, бо сам Аксьонов і вся російська влада переконують, що все гаразд – а виявляється, що зовсім ні,

– підкреслив Андрющенко.

Також експерт зазначив, що особисто він не хотів би опинитися в ситуації без виходу – без літаків, потягів і авто. На його думку, єдиним шляхом виїзду з Криму найближчим часом стане автостоп на фурах, що перетворюється на справжню "адреналінову пригоду" – адже фура в будь-який момент може потрапити під український дрон або кулю.

Що чекає на Крим у разі повної зупинки транспорту: дивіться у відео