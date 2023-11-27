Сама природа начинает бороться против захватчиков, – Бариев о непогоде в Крыму

Ненастье в оккупированном Крыму понемногу начинает стихать. Однако шторм уже вызвал немало проблем для российских захватчиков. В частности, смыл их укрепления в Евпатории.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев прокомментировал 24 Каналу ситуацию на оккупированном полуострове. По его словам, волны достигли 8–9 метров, что свидетельствует о последствиях глобального потепления.

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"Мы видим, как сама природа начинает бороться против захватчиков", – отметил Бариев.

Кроме Евпатории, вода полностью разрушила первую линию укрепления российских оккупантов также в Черноморском районе и в Саках.

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В степных районах выпало много снега, а в прибрежных – очень много повреждений и разрушений прежде всего береговой линии.

Достаточно много разрушений и в Симферополе, невзирая на его расположение в центре Крыма и большую защищенность. Там попадали большие деревья, которые препятствуют движению.

Евпаторию и Севастополь залило морской водой.

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Об ухудшении погодных условий на оккупированном полуострове с 26 ноября сообщили в мониторинговой группе Poseidon. Кроме 8-метровых волн, там прогнозировали 7-балльную силу ветра по шкале Бофорта.

Так называемая "администрация" Крыма уже назвала непогоду "штормом века" и отметила, что основной удар потерпят восток полуострова и Севастополь.

В результате мощного шторма почти 500 тысяч жителей оккупированного Крыма остались без света. Кроме того, уже есть пострадавшие и пропавшие без вести.

К тому же затопило трассу из Евпатории в Саки. В сеть выложили видео, на котором автобус буквально плывет по улице.

Несмотря на определенное затишье бури, в Крыму сохраняется штормовая опасность. Понедельник, 27 ноября, был объявлен нерабочим днем.