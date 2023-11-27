Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв прокоментував 24 Каналу ситуацію на окупованому півострові. За його словами, хвилі сягнули 8–9 метрів, що свідчить про наслідки глобального потепління.
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"Ми бачимо, як сама природа починає боротись проти загарбників", – зазначив Барієв.
Крім Євпаторії, вода повністю зруйнувала першу лінію укріплення російських окупантів також у Чорноморському районі та в Саках.
Шторм охопив увесь Крим
У степових районах випало багато снігу, а в прибережних – дуже багато пошкоджень і руйнувань передусім берегової лінії.
Досить багато руйнувань і в Сімферополі, попри його розташування в центрі Криму і більшу захищеність. Там попадали великі дерева, які перешкоджають руху.
Євпаторію і Севастополь залило морською водою.
Негода в Криму: останні новини
- Про погіршення погодних умов на окупованому півострові з 26 листопада повідомили в моніторинговій групі Poseidon. Крім 8-метрових хвиль, там прогнозували 7-бальну силу вітру за шкалою Бофорта.
- Так звана "адміністрація" Криму вже назвала негоду "штормом століття" і зазначила, що основного удару зазнають схід півострова й Севастополь.
- Унаслідок потужного шторму майже 500 тисяч мешканців окупованого Криму залишилися без світла. Крім того, вже є постраждалі й зниклі безвісти.
- До того ж затопило трасу з Євпаторії до Сак. У мережу виклали відео, на якому автобус буквально пливе вулицею.