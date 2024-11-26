Враг рвется к окрестностям Курахово, ОСУВ "Хортица" о ситуации на направлении

Ситуация на фронте остается непростой. Россияне пытаются захватить наши территории, однако украинские воины дают врагу достойный отпор.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что враг пытается прорваться к окрестностям Курахово. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Силы обороны сдерживают противника

По словам Волошина, ситуация по всей линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой Силами обороны.

Он пояснил, что почти на всех участках фронта продолжаются бои. Обстановка динамично меняется.

Россияне продолжают вести наступательные действия различной интенсивности и фактически сосредотачивают усилия на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

Враг прорывается к окраинам Курахово. Он пытается нанести огневое поражение и взять город под свой контроль. Противник пытается взять господствующие высоты, взять под контроль логистические пути, которые ведут в город и прорвать оборону,

– сказал Волошин.

Кроме этого, последнее время противник использует артиллерию и управляемые авиационные бомбы. однако Курахово находится под контролем ВСУ.