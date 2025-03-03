"Магура" отбила штурм россиян: враг понес потери

Украинские военные продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. в частности, они успешно отражают штурмы врага.

Враг в Курской области пытается продвигаться, однако бойцы 47 бригады "Магура" отражают российские атаки. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение бригады.

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Россия понесла потери

В бригаде отметили, что враг атакует то малыми пехотными группами, то целыми колоннами техники накатами в несколько волн, однако это всегда заканчивается отпором наших военных.

Во время первой волны атаки россияне привлекли 3 танка и 2 БТР, однако уцелел только 1 БТР. Во время второй волны привлекли еще 2 танка. один из них сожгли, а другой подбили.

Атаку врага удалось отбить,

– говорится в сообщении.

Потери врага за штурм:

минус 4 танка (более 8 миллионов долларов)

минус 1 БТР (около 1 миллиона долларов)

За минувшие сутки украинские воины уничтожили 259 единиц техники и вооружения агрессора. Также Силы обороны ликвидировали еще 1350 захватчиков.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 878 тысяч бойцов.

Украинские военные отбили штурм: смотрите видео