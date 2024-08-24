Россияне решили защитить Курскую АЭС, поэтому прочитали там молитвами перед иконами

Операция Сил обороны в Курской области продолжается, наши воины продвигаются к атомной электростанции регионе. Россияне решили защитить ее так, как умеют, а именно –молитвами.

Российские СМИ пишут, что для того, чтобы защитить Курскую АЭС там провели молебен. Также на территорию принесли иконы, передает 24 Канал.

Смотрите также "У них нет столько бригад": NYT объяснило, сколько сил надо России, чтобы потеснить ВСУ с Курщины

Они прошли крестным ходом

На станции перед иконами отслужили молебен. Таким образом россияне противостоят продвижению украинских войск вглубь региона.

Россияне прочитали молитвы на КАЭС: смотрите видео

После молебна образы пронесли крестным ходом по территории всей станции, включая и АЭС-2. К слову, ее только строят.

Ранее президент заявил, что одна из целей операции Сил обороны в Курской области – показать миру, кто такой Путин. Российский диктатор до сих пор думает, как удержаны оккупированные территории Украины, вместо того, чтобы думать, как правильно защищать свое население.