Російські ЗМІ пишуть, що для того, аби захистити Курську АЕС там провели молебень. Також на територію принесли ікони, передає 24 Канал.

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Вони пройшли хресною ходою

На станції перед іконами відслужили молебень. У такий спосіб росіяни протистоять просуванню українських військ вглиб регіону.

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Після молебні образи пронесли хресною ходою по території всієї станції, включаючи й АЕС-2. До слова, її тільки будують.

Раніше президент заявив, що одна з цілей операції Сил оборони в Курській області – показати світові, хто такий Путін. Російський диктатор досі думає, як утримані окуповані території України, замість того, щоб думати, як правильно захищати своє населення.