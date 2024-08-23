Силы обороны продолжают успешную операцию в Курской области. Западные журналисты проанализировали, как изменилось отношение россиян к их президенту после ее начала.

Западные журналисты пишут, что после начала Курской операции отношение к Владимиру Путину стало более негативным. Согласно анализу FilterLabs AI, такое продвижение Украины является провалом для российского президента.

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Ответ Путина был неадекватным

В издании отмечали, что в странах с авторитарным строем трудно точно оценить общественные настроения, ведь люди часто боятся говорить, поэтому чтобы устранить этот недостаток, FilterLabs отслеживает комментарии на сайтах социальных сетей, публикации в Интернете и на сайтах новостных СМИ, используя компьютерную модель для анализа настроений, высказанных обычными россиянами.

Россияне начали менять свое отношение во время восстания бойцов ЧВК "Вагнера" под руководством Пригожина, однако это стало прослеживаться резче после начала операции в Курской области.

Ответ Путина на вторжение в лучшем случае был признан неадекватным, а в худшем – оскорбительным,

– сказал Джонатан Теубнер, исполнительный директор FilterLabs.

Отношение к Путину в Москве остается более позитивным, но согласно анализу, на окраинах России растет разочарование Кремлем.

По словам официальных лиц, авторитет Путина в России быстро восстановился после того, как Пригожин прекратил восстание. Путин всегда демонстрировал умение манипулировать общественным мнением о себе. Окончательная потеря популярности среди россиян может усложнить ведение войны против Украины.

Определить точный эффект от украинской операции непросто.

Настроения в отношении господина Путина резко упали в регионах России, где Кремль усилил меры скрытой мобилизации. Падение авторитета Путина может привести к тому, что российской армии станет труднее пополнять свои потери.

Анализ показал, что Кремль продолжает влиять на то, как российские национальные СМИ освещают войну, мало показывая заметные статьи. Но региональные СМИ менее склонны приукрашивать новости, сказал господин Тойбнер.

Кроме этого, Кремль начал пропагандистскую кампанию против россиян в приграничных регионах после начала украинского контрнаступления. В рамках этой кампании они предупреждали о "психологических операциях", которые якобы может готовить Украина.