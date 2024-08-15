Пропагандисты попали под российский обстрел в Льгове Курской области
Операция Сил обороны в Курской области продолжается. В то же время там под обстрел российских войск попали пропагандисты.
Российские военные корреспонденты попали под обстрел собственной армии в Курской области. Они утверждали, что по ним били из HIMARS, передает 24 Канал.
Смотрите также Продвижение продолжается: Зеленский назвал новое количество освобожденных населенных пунктов на Курщине
Пропагандисты утверждают, что ракету сбили
При этом российские военкоры, которые работают в городе Льгов, настаивают, что их противовоздушная оборона якобы сбила ракету от HIMARS, которая "упала прямо возле детского бассейна". Один из пропагандистов утверждает, что "такой воронки не оставляет даже ФАБ-500".
Получается, что, как говорят пропагандисты, сбитая ракета оставляет большую воронку чем ФАБ-500. Очевидно, российские военкоры не так много знают о последствиях ударов различными видами оружия.
В сети показали видео, на которых видно, как пропагандисты убегают с места, когда там начинается повторный обстрел – характерная тактика для российских войск.
Валим, валим, валим,
– кричит один из них.
Российские пропагандисты попали под обстрел: смотрите видео
Впрочем, они таки решили вернуться.
Военкоры России в Курской области: смотрите видео